Меркель: Европа должна делать все возможное для улучшения диалога с РФ по безопасности

Федерации бокса России и Германии подписали соглашение о сотрудничествеСпорт 2 сентября, 12:58
Источник: в Балашихе во время показательных полетов упал самолет Ан-2Происшествия 2 сентября, 12:44
Шляхтин: Шубенков и Ласицкене победами в Брюсселе поставили красивую точку в сезонеСпорт 2 сентября, 12:43
Ионов заявил, что тренер Кучук стал одним из факторов его перехода в "Ростов"Спорт 2 сентября, 12:42
Дворкович признал возможным обнулить НДС на региональных авиарейсахЭкономика и бизнес 2 сентября, 12:35
Третья практика Гран-при Италии началась с 45-минутной задержкой из-за дождяСпорт 2 сентября, 12:29
На Украине задержали брата Саакашвили и готовят к депортацииМеждународная панорама 2 сентября, 12:20
Боксер Тищенко заявил о повышенной ответственности перед финалом ЧМСпорт 2 сентября, 12:12
Меркель: Европа должна делать все возможное для улучшения диалога с РФ по безопасностиМеждународная панорама 2 сентября, 12:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Европейские страны должны принимать усилия для нормализации диалога с РФ по проблемам безопасности. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в сообщении, размещенном в субботу на сайте федерального правительства. При этом она убеждена, что "архитектуру безопасности в Европе можно выстроить только с Россией".
"В сфере политики безопасности в Европе мы должны делать все, чтобы снова могли улучшить наши контакты", - сказала Меркель.
По ее мнению, этот диалог должен выстраиваться, в том числе, с учетом выполнения минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине. "К этому относится и выполнение "Минска". Ели это получится, то у нас была бы исходная точка, чтобы еще больше и интенсивнее вести диалог", - добавила канцлер.
В то же время глава кабмина ФРГ обратила внимание на необходимость соблюдения странами международных договоров в сфере разоружения. "Все соглашения по разоружению, в том числе, заключенные между США и Россией, должны соблюдаться, иначе это может привести к новым осложнениям", - заключила она.