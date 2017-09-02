Меркель: Европа должна делать все возможное для улучшения диалога с РФ по безопасности

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Европейские страны должны принимать усилия для нормализации диалога с РФ по проблемам безопасности. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в сообщении, размещенном в субботу на сайте федерального правительства. При этом она убеждена, что "архитектуру безопасности в Европе можно выстроить только с Россией".

"В сфере политики безопасности в Европе мы должны делать все, чтобы снова могли улучшить наши контакты", - сказала Меркель.

По ее мнению, этот диалог должен выстраиваться, в том числе, с учетом выполнения минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине. "К этому относится и выполнение "Минска". Ели это получится, то у нас была бы исходная точка, чтобы еще больше и интенсивнее вести диалог", - добавила канцлер.

В то же время глава кабмина ФРГ обратила внимание на необходимость соблюдения странами международных договоров в сфере разоружения. "Все соглашения по разоружению, в том числе, заключенные между США и Россией, должны соблюдаться, иначе это может привести к новым осложнениям", - заключила она.