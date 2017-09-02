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Меркель: Европа должна делать все возможное для улучшения диалога с РФ по безопасности

Международная панорама
2 сентября, 12:00 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 2, сентября. /ТАСС

Канцлер ФРГ добавила, что диалог с Москвой должен выстраиваться, в том числе, с учетом выполнения минских договоренностей

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

© EPA-EFE/CARSTEN KOALL

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Европейские страны должны принимать усилия для нормализации диалога с РФ по проблемам безопасности. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в сообщении, размещенном в субботу на сайте федерального правительства. При этом она убеждена, что "архитектуру безопасности в Европе можно выстроить только с Россией".

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"В сфере политики безопасности в Европе мы должны делать все, чтобы снова могли улучшить наши контакты", - сказала Меркель.

По ее мнению, этот диалог должен выстраиваться, в том числе, с учетом выполнения минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине. "К этому относится и выполнение "Минска". Ели это получится, то у нас была бы исходная точка, чтобы еще больше и интенсивнее вести диалог", - добавила канцлер.

В то же время глава кабмина ФРГ обратила внимание на необходимость соблюдения странами международных договоров в сфере разоружения. "Все соглашения по разоружению, в том числе, заключенные между США и Россией, должны соблюдаться, иначе это может привести к новым осложнениям", - заключила она.

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