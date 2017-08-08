Глава МИД ФРГ: санкции США против РФ вредят единству Запада по вопросу кризиса на Украине

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БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Новые ограничительные меры, принятые США в отношении России, могут поставить под вопрос сплоченность западных стран в отношении украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в интервью газете Westfaelische Nachrichten.
"Для нас, так называемого Запада, важно держаться вместе, - сказал он. - Принятый на прошлой неделе закон о введении санкций скорее вредит этому". По мнению министра, сила западных стран в обращении с РФ после присоединения Крыма заключалась в том, что Европейский союз и США были едины. "А такие меры ставят это под угрозу", - добавил Габриэль.
27 июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение антироссийских санкций, 2 августа закон был подписан президентом Дональдом Трампом. В МИД РФ в ответ на это заявили, что "санкции США не заставят Россию изменить курс или поступиться своими интересами".