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Глава МИД ФРГ: санкции США против РФ вредят единству Запада по вопросу кризиса на Украине

Международная панорама
8 августа, 11:50 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 8, августа. /ТАСС

По мнению Зигмара Габриэля, сила западных стран в обращении с Россией после присоединения Крыма заключалась в том, что Европейский союз и США были едины

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БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Новые ограничительные меры, принятые США в отношении России, могут поставить под вопрос сплоченность западных стран в отношении украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в интервью газете Westfaelische Nachrichten.

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"Для нас, так называемого Запада, важно держаться вместе, - сказал он. - Принятый на прошлой неделе закон о введении санкций скорее вредит этому". По мнению министра, сила западных стран в обращении с РФ после присоединения Крыма заключалась в том, что Европейский союз и США были едины. "А такие меры ставят это под угрозу", - добавил Габриэль.

27 июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение антироссийских санкций, 2 августа закон был подписан президентом Дональдом Трампом. В МИД РФ в ответ на это заявили, что "санкции США не заставят Россию изменить курс или поступиться своими интересами".

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Персоны
Габриэль, Зигмар
Темы
Ситуация в Крыму Кризис на Украине Санкции в отношении России
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