СМИ: шесть работников электростанции в Ираке погибли при атаке смертников

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ТАСС, 2 сентября. Шесть сотрудников электростанции погибли в субботу в результате атаки террористов-смертников в иракской провинции Салах-эд-Дин. Об этом говорится в заявлении министерства электроэнергетики республики, сообщил новостной портал SHAFAQ News.
В тексте отмечается, что группа из четырех боевиков проникла на территорию подстанции на востоке города Самарра в субботу утром. Одного смертника удалось ликвидировать, трое успели привести в действие пояса со взрывчаткой, жертвами стали шесть работников электростанции. В ведомстве отметили, что в настоящий момент ситуация находится под контролем.
Пока ни одна из действующих в стране террористических группировок не взяла на себя ответственность за вылазку.
По данным Миссии ООН по оказанию содействия Ираку, в результате непрекращающегося насилия в республике в августе погибли 125 мирных жителей, 188 пострадали.