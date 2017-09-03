Трамп и Абэ провели телефонные переговоры в третий раз за неделю

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом в воскресенье сообщил журналистам глава японского правительства.

"У нас состоялся уже третий телефонный разговор на нынешней неделе, во время которого мы обсудили текущую ситуацию и возможные ответы на нее. На фоне продолжающейся эскалации со стороны Северной Кореи мы подчеркнули необходимость тесного сотрудничества между Японией, США и Южной Кореей", - отметил он.

По словам Абэ, он и Трамп "полностью сошлись во мнении о необходимости заставить Пхеньян изменить свою текущую политику" путем усиления давления на КНДР. "Мы сделаем все для защиты нашего населения", - пообещал премьер.

Пхеньян 29 августа осуществил запуск баллистической ракеты "Хвасон-12", которая пролетела над японским северным островом Хоккайдо и, по данным правительства Японии, упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо. Она преодолела расстояние примерно в 2,7 тыс. км, а высота ее траектории достигала 550 км.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.