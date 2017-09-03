Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Япония хочет обезвреживать северокорейские ракеты лазерами

Международная панорама
3 сентября, 4:11 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 3, сентября. /ТАСС

Новая система должна будет наносить лазерный удар по ракете сразу после запуска и либо выводить ее из строя, либо уничтожать

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Японии в настоящее время рассматривают возможность разработки новой системы, которая позволила бы посредством мощных лазеров обезвреживать ракеты КНДР. Об этом в воскресенье сообщила газета Yomiuri shimbun.

Смотрите также
МБР "Хвасон-14" перед испытательным запуском, КНДР, июль 2017 года

Новый виток напряженности между США и КНДР

Отмечается, что новая система должна будет наносить лазерный удар по ракете сразу после запуска и либо выводить ее из строя, либо уничтожать. Нынешняя так называемая сеченая траектория запуска ракет КНДР в значительной степени затрудняет их перехват имеющимся у Японии оборонительным вооружением, поэтому Токио столкнулся с необходимостью разработки новых технологий в этой области, подчеркивает издание. Предполагается, что лазер будет поражать ракету на стадии ее ускорения. Успешная разработка такой системы позволит перехватывать не только межконтинентальные баллистические, но и ракеты средней дальности.

Пхеньян 29 августа осуществил запуск баллистической ракеты "Хвасон-12", которая пролетела над японским северным островом Хоккайдо и, по данным правительства Японии, упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо. Она преодолела расстояние примерно в 2,7 тыс. км, а высота ее траектории достигала 550 км.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: Трамп дал указание готовиться к выходу США из торгового соглашения с Южной Кореей
2
Захарова: занимающиеся обысками загранучреждений сотрудники ФБР чувствуют себя униженными
3
МИД РФ опубликовал видео "осмотра" российского генконсульства в Сан-Франциско
4
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
5
Сборная России вышла в финал чемпионата Европы по волейболу
6
"Союз МС-04" с тремя членами экипажа МКС начал спуск с орбиты
7
Торгпредство РФ в Вашингтоне перешло под контроль властей США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама