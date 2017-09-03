Япония хочет обезвреживать северокорейские ракеты лазерами

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ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Японии в настоящее время рассматривают возможность разработки новой системы, которая позволила бы посредством мощных лазеров обезвреживать ракеты КНДР. Об этом в воскресенье сообщила газета Yomiuri shimbun.
Отмечается, что новая система должна будет наносить лазерный удар по ракете сразу после запуска и либо выводить ее из строя, либо уничтожать. Нынешняя так называемая сеченая траектория запуска ракет КНДР в значительной степени затрудняет их перехват имеющимся у Японии оборонительным вооружением, поэтому Токио столкнулся с необходимостью разработки новых технологий в этой области, подчеркивает издание. Предполагается, что лазер будет поражать ракету на стадии ее ускорения. Успешная разработка такой системы позволит перехватывать не только межконтинентальные баллистические, но и ракеты средней дальности.
Пхеньян 29 августа осуществил запуск баллистической ракеты "Хвасон-12", которая пролетела над японским северным островом Хоккайдо и, по данным правительства Японии, упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо. Она преодолела расстояние примерно в 2,7 тыс. км, а высота ее траектории достигала 550 км.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.