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Times: Мэй втайне согласна на счет за Brexit, превышающий €50 млрд

Международная панорама
3 сентября, 6:05 UTC+3 ТАСС

По словам приближенного к британскому премьеру лица, она готова пойти на такой шаг из-за ослабления позиций Лондона в переговорном процессе после утраты Консервативной партией большинства в парламенте

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ТАСС, 3 сентября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может пойти на увеличение счета за выход королевства из состава Евросоюза (Brexit) до 50 млрд фунтов стерлингов (€54,6 млрд) после съезда Консервативной партии, который состоится в октябре.

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Таким образом глава правительства надеется простимулировать начало торговых переговоров с ЕС, пишет в воскресенье газета The Sunday Times.

"Мы рассчитывали, что конечный счет составит от 20 млрд до 30 млрд фунтов (от €21,8 млрд до €32,7 млрд), но теперь он ближе к 50 млрд фунтов (€54,6 млрд)", - приводит издание слова приближенного к Мэй лица. По его словам, пойти на это премьер готова из-за ослабления позиций Великобритании в переговорном процессе после утраты Консервативной партией парламентского большинства в результате прошедших в стране досрочных всеобщих выборов.

Как отмечает газета, в адрес Мэй и министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса могут посыпаться обвинения в том, что они держат соответствующие намерения в тайне, чтобы обезопасить премьер-министра от выпадов евроскептиков на грядущем съезде партии.

 

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