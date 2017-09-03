Times: Мэй втайне согласна на счет за Brexit, превышающий €50 млрд

ТАСС, 3 сентября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может пойти на увеличение счета за выход королевства из состава Евросоюза (Brexit) до 50 млрд фунтов стерлингов (€54,6 млрд) после съезда Консервативной партии, который состоится в октябре.

Таким образом глава правительства надеется простимулировать начало торговых переговоров с ЕС, пишет в воскресенье газета The Sunday Times.

"Мы рассчитывали, что конечный счет составит от 20 млрд до 30 млрд фунтов (от €21,8 млрд до €32,7 млрд), но теперь он ближе к 50 млрд фунтов (€54,6 млрд)", - приводит издание слова приближенного к Мэй лица. По его словам, пойти на это премьер готова из-за ослабления позиций Великобритании в переговорном процессе после утраты Консервативной партией парламентского большинства в результате прошедших в стране досрочных всеобщих выборов.

Как отмечает газета, в адрес Мэй и министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса могут посыпаться обвинения в том, что они держат соответствующие намерения в тайне, чтобы обезопасить премьер-министра от выпадов евроскептиков на грядущем съезде партии.