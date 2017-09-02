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ЕС ожидает, что Лондон будет платить Брюсселю по счетам до 2023 года

Международная панорама
2 сентября, 13:32 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 2, сентября. /ТАСС

Еврокомиссар Гюнтер Эттингер заявил, что Брюссель не будет обсуждать с Лондоном никакие соглашения до прояснения базовых вопросов

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БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия потребовала от правительства Великобритании выполнять свои обязательства даже после предполагаемого выхода из содружества, вплоть до 2023 года. Об этом заявил еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер в интервью воскресной газете Welt am Sonntag, опубликованном на сайте издания.

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"ЕС ожидает, что британцы будут выполнять взятые на себя обещания. Они должны до 2020 года выполнять финансовые обязательства в полном объеме и до 2023 года осуществлять выплаты в адрес ЕС", - сказал он.

Эттингер также заявил, что Брюссель не будет обсуждать с Лондоном торговые и иные соглашения пока "не будут прояснены базовые вопросы". Еврокомиссар пояснил, что речь идет о финансовых обязательства после выхода из ЕС, о правах находящихся в Великобритании граждан стран Евросоюза и о статусе границы между входящей в состав королевства Северной Ирландией и Республикой Ирландия. "Это кристально ясно. В этих вопросах мы не видим пространства для игры и мы непоколебимы", - заключил он.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit.

Третий раунд переговоров по Brexit стартовал 28 августа и продлился четыре дня. Этим раундом официально завершился первый этап консультаций, который был посвящен условиям выхода. Начало второго этапа переговоров, во время которого британская сторона рассчитывает выйти за пределы проблематики Brexit и начать обсуждать будущее соглашение об условиях свободной торговли между Соединенным Королевством и ЕС, пока запланировано на октябрь. Однако вопрос о том, готовы ли будут власти Великобритании и Евросоюза тогда же приступить ко второму этапу при далеко не самых удовлетворительных результатах первого, остается открытым.

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