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В ЕС призвали Лондон определиться с позицией по Brexit для начала "серьезных переговоров"

Международная панорама
28 августа, 18:37 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 28, августа. /ТАСС

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что "Брюссель не станет мириться с неразрешенными вопросами"

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БРЮССЕЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Великобритания должна определиться со своей позицией по всем вопросам относительно выхода из Евросоюза, чтобы начать серьезные переговоры. Об этом главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил в Брюсселе, где в понедельник начался третий раунд технических переговоров между сторонами.

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"Честно говоря, я обеспокоен, так как время идет быстро, - сказал он. - Нам нужна позиция Великобритании по всем вопросам относительно развода, чтобы достигнуть достаточного прогресса. Мы должны начать серьезные переговоры. Чем раньше мы избавимся от двусмысленности, тем раньше сможем обсудить будущие отношения между ЕС и Великобританией".

Барнье подчеркнул, что Брюссель не станет мириться с неразрешенными вопросами. "Все 27 стран - членов Евросоюза и Европарламент едины в своей позиции. Мы не примем неразрешенных вопросов по нашему разводу", - добавил переговорщик ЕС.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit.

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