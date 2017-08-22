Guardian: Великобритания призвала ЕС не допустить утечки ее секретных данных после Brexit

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ТАСС, 22 августа. Правительство Великобритании обратилось к Евросоюзу с просьбой предотвратить возможную утечку секретных данных страны после Brexit. Об этом сообщила в понедельник газета The Guardian.
По ее информации, речь может идти о секретных экономических данных, которыми Великобритания делилась в ходе переговоров со странами ЕС до начала Brexit. Власти Соединенного Королевства призывают ЕС к тому, чтобы эти данные оставались засекреченными. Как отмечает издание, подобное заявление свидетельствует о росте недоверия между Великобританией и Евросоюзом.
Ранее правительство страны опубликовало новые документы, излагающие позицию Лондона по ряду аспектов Brexit. Документы касаются таких проблем, как предоставление максимальной свободы движению товаров и услуг между Великобританией и ЕС, а также обеспечение прав граждан ЕС за пределами юрисдикции Европейского суда, которая не будет распространяться на Соединенное Королевство после Brexit.
Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года.