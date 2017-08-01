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Экс-глава МИД Великобритании: Brexit может существенно ослабить экономику страны

Международная панорама
1 августа, 13:48 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 1, августа. /ТАСС

По мнению Уильяма Хейга, есть вероятность, что Brexit приведет к "серьезному экономическому, дипломатическому и конституциональному беспорядку с непостижимыми последствиями для страны и правительства"

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ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Выход Великобритании из Евросоюза рискует существенно ослабить экономику страны, а также привести к серьезной политической неразберихе. Об этом в своей статье, опубликованной во вторник в газете The Daily Telegraph, написал бывший лидер Консервативной партии (1997 - 2001 гг.) и экс-глава МИД Соединенного Королевства (2010 - 2014 гг.) Уильям Хейг.

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Хейг выразил уверенность, что "спад в экономике" является самой главной угрозой, которую представляет Brexit. "Объем долговых обязательств увеличился, уровень инфляции возрос - обе тенденции худшим образом сказываются на стремлении Банка Англии удерживать процентные ставки на очень низком уровне на протяжении длительного времени", - считает консерватор.

"Если до конца года не появится ясности относительно положения предприятий в марте 2019 года, когда мы официально выйдем из ЕС, многие объявят о необходимости переноса своих операций, представительств и новых инвестиций в другое место. Великобритания рискует отстать от развитых экономик в результате своего выбора", - добавил Хейг.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества.

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