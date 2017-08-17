Лондон рассчитывает к октябрю достигнуть прогресса в переговорах по Brexit

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Великобритания рассчитывает к октябрю достигнуть прогресса в переговорах с Брюсселем по вопросу выхода из Евросоюза. Об этом в четверг сообщили в министерстве по делам Brexit, информирует агентство Reuters.

"Правительственные чиновники работают в темпе, поэтому мы уверены, что к октябрю мы добьемся достаточного прогресса в переговорах, чтобы перейти к следующему этапу", - сказала пресс-секретарь ведомства.

Как сообщил ранее в среду телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники, второй этап переговоров об условиях Brexit между правительством Великобритании и властями ЕС может быть перенесен с октября на декабрь из-за того, что Лондон ожидает появления следующего немецкого правительства. Выборы в парламент ФРГ состоятся 24 сентября.

Изначально планировалось, что вторая стадия переговоров между Лондоном и Брюсселем по вопросу Brexit начнется в октябре. К концу декабря стороны должны завершить данный раунд и приступить с наступлением нового года к обсуждению будущих торговых отношений между Великобританией и Евросоюзом. Однако в июле главный переговорщик со стороны Брюсселя Мишель Барнье проинформировал официальных представителей 27 остающихся в ЕС стран о своей неуверенности в том, что из-за неопределенной позиции Лондона по многим вопросам повестки дня второй этап диалога действительно начнется в октябре и не будет перенесен на более поздние сроки.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом в 51,9% одержали сторонники Brexit. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года.