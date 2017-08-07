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Более 60% британцев не одобряют действия правительства Мэй на переговорах по Brexit

Международная панорама
7 августа, 12:50 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 7, августа. /ТАСС

Отмечается, что в июле число недовольных было 56%, а в июне - 46%

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Тереза Мэй

Тереза Мэй

© Leon Neal/Getty Images

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Шестеро из десяти британцев не одобряют действий правительства Терезы Мэй на переговорах с властями ЕС об условиях Brexit. Об этом, как информировало агентство Reuters, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который был проведен 2-3 августа независимой социологической службой ORB International.

Согласно итогам исследования, 61% респондентов высказали свое негативное отношение к действиям официального Лондона на переговорах с Брюсселем. Это свидетельствует о неуклонном росте числа британцев, недовольных позицией правительства Мэй в этом диалоге, поскольку в июле таковых было 56%, а в июне - 46%.

Еще до того, как переговоры стартовали 19 июня, в британских газетах высказывались опасения по поводу того, что в Брюсселе подошли к формированию своих позиций куда основательнее, чем в Лондоне. Британская пресса не исключила, что отлаженная система брюссельской бюрократии начала вырабатывать переговорную стратегию уже на следующий день после состоявшегося 23 июня референдума о членстве Великобритании в составе ЕС. Соединенному Королевству же с тех пор пришлось пройти через формирование правительства и всеобщие парламентские выборы. А правительство Терезы Мэй столкнулось с необходимостью с чистого листа формулировать стратегию по выходу из ЕС - беспрецедентному процессу за 60-летнюю историю европейского сообщества.

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