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Британцам придется осуществлять определенные выплаты ЕС и после Brexit

Международная панорама
7 августа, 1:48 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 7, августа. /ТАСС

Лондону как минимум до 2020 года придется переводить деньги по долгосрочным программам в Брюссель, считает еврокомиссар Гюнтер Эттингер

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БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Британцы должны будут осуществлять выплаты ЕС по долгосрочным программам и после выхода Соединенного Королевства из сообщества. Такое мнение высказал еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер в опубликованном в понедельник интервью газете Bild.

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"Британцам придется и после выхода в 2019 году из сообщества осуществлять выплаты по долгосрочным программам, договоренности по которым были достигнуты до решения о Brexit. Они связаны ими", - сказал он. "Таким образом, Лондону как минимум до 2020 года придется переводить деньги в Брюссель", - добавил еврокомиссар.

Эттингер отметил, что "в долгосрочной перспективе бюджет ЕС из-за Brexit может не досчитаться €10-12 млрд в год". "Я исхожу из того, что эти миллиарды будут компенсироваться за счет экономии и повышения взносов стран-членов", - указал он.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались в бельгийской столице 19 июня, почти через год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.

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