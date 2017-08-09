ЕС предложил британцам остаться после Brexit в странах постоянного проживания

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Евросоюз предложил подданным Великобритании остаться после Brexit только в тех странах сообщества, где они проживают на постоянной основе. Об этом в среду сообщил британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, информирует агентство Reuters.

"Предложение Евросоюза гарантирует только право на проживание в той стране, где британец является резидентом на момент выхода [Великобритании] из ЕС. Оно не гарантирует какого-либо права на перемещение внутри Евросоюза, например, чтобы работать или учиться в соседнем государстве", - приводит агентство текст письма Дэвиса.

"Мы спросили, совместимо ли это с принципом взаимности, а также с желанием Европейской комиссии защитить права, которые в настоящее время обеспечиваются в соответствии с законодательством ЕС. В будущем это станет предметом переговоров", - подчеркнул британский министр.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.