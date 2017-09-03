Геологическая служба США сообщила о "возможном взрыве" в КНДР

ТАСС, 3 сентября. Геологическая служба США зафиксировала в воскресенье в КНДР толчки магнитудой 6,3 с очагом на глубине 0 км, отметив, что они могут являться свидетельством "возможного взрыва".

По данным службы, эпицентр толчков был зафиксирован рядом с тем местом, где Пхеньян уже производил ядерные взрывы в прошлом. При этом она указала, что не в состоянии определить тип данного взрыва, если тот действительно имел место.

Японское общественное телевидение NHK сообщило ранее в воскресенье, что КНДР могла осуществить новое, уже шестое по счету ядерное испытание.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.