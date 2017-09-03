Норвежские сейсмологи оценили мощность испытанного КНДР ядерного заряда в 120 килотонн

ОСЛО, 3 сентября. /ТАСС/. Мощность ядерного заряда, испытанного КНДР в воскресенье, составила около 120 килотонн в тротиловом эквиваленте. С такой оценкой выступили представители независимого Норвежского института сейсмических исследований (NORSAR).

"В NORSAR оценили мощность заряда в 120 килотонн тротилового эквивалента, основываясь на магнитуде 5,8", - говорится в сообщении института.

Магнитуду первого из подземных толчков, зарегистрированных в воскресенье в КНДР и являвшихся следствием ядерного испытания, специалисты из разных регионов оценивают по-разному. По данным японских властей, она составила 6,1. Американские и китайские сейсмологи оценили ее в 6,3. Специалисты на Сахалине заявляли о магнитуде 5,7, камчатские - о магнитуде 6,4.

Мощность предыдущего ядерного испытания КНДР, которое было проведено в сентябре 2016, норвежские эксперты оценили в 20 килотонн. Мощность взрыва американской ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму 6 августа 1945 года, составляла 15 килотонн тротилового эквивалента. Атомный взрыв над Нагасаки по мощности достигал 21 тонны тротилового эквивалента. Первый термоядерный заряд, испытанный СССР, имел мощность 400 килотонн.

КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).