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Меркель и Шульц назвали "плохим" решение Шрёдера войти в состав директоров "Роснефти"

Международная панорама
3 сентября, 23:18 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 3, сентября. /ТАСС

Канцлер ФРГ добавила, что действия Герхарда Шрёдера подрывают режим санкций против компании

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Канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц

Канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц

© RTL via AP

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и претендент на пост главы кабмина Германии социал-демократ Мартин Шульц сочли намерение Герхарда Шрёдера войти в состав директоров "Роснефти" плохим. Такой ответ они дали в воскресенье в ходе телевизионных дебатов на соответствующий вопрос. Им было представлено лишь два варианта ответа: "хорошо" или "плохо".

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"Плохо", - сказал Шульц.

"Плохо", - заявила в свою очередь Меркель, добавив, что это "подрывает режим санкций против компании, которая находится в санкционных списках Евросоюза".

11 августа правительство России выдвинуло Герхарда Шрёдера, возглавлявшего кабмин ФРГ с 1998 по 2005 год, кандидатов в совет директоров "Роснефти". Экс-канцлер заявил, что это решение является его "личным делом" и обвинил Христианско-демократический союз в попытке поднять свой рейтинг за счет социал-демократов в преддверии выборов в Бундестаг.

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Шульц, Мартин Меркель, Ангела
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