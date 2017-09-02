Меркель считает прискорбным намерение Шрёдера войти в совет директоров "Роснефти"

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БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь раскритиковала своего предшественника на посту главы кабмина Герхарда Шрёдера за желание войти в состав директоров компании "Роснефть". Об этом она заявила в опубликованном в субботу интервью газете Rheinische post.
"Более чем прискорбно, что бывший федеральный канцлер, очевидно, рассматривается в качестве кандидата на одну из важнейших должностей в компании, которая находится в санкционном перечне ЕС в связи с конфликтом на Украине", - сказала она.
Ранее Меркель называла шаг социал-демократа Шрёдера "ненормальным" и обещала, что после окончания политической карьеры не пойдет в бизнес.
Шрёдер, возглавлявший кабмин ФРГ с 1998 по 2005 год, подвергся резкой критике на родине после того, как 11 августа правительство РФ выдвинуло его кандидатом в совет директоров "Роснефти".
Компания проведет внеочередное собрание акционеров 29 сентября в Санкт-Петербурге. Сам Шрёдер назвал свое решение "личным делом" и обвинил партию канцлера ФРГ Ангелы Меркель в попытке поднять свой рейтинг за счет социал-демократов в преддверии сентябрьских выборов в Бундестаг.