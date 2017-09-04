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В минобороны Армении опровергли участие страны в учениях НАТО в Грузии

Международная панорама
4 сентября, 17:22 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 4, сентября. /ТАСС

Заместитель министра обороны республики заявил, что не знает почему страна была заявлена в учениях

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ЕРЕВАН, 4 сентября. /ТАСС/. Армения не подтверждала официально участия в учениях НАТО Agile Spirit 2017, которые в воскресенье начались на юге Грузии. Об этом журналистам заявил в понедельник первый заместитель министра обороны республики Артак Закарян.

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"Не могу сказать, почему Армения была указана среди участников учения, - сказал Закарян. - Вооруженные силы Армении никогда не заявляли, что примут участие в очередном военном учении [НАТО - прим. ТАСС]".

Закарян также рассказал, что ему не известно, "почему грузинские источники утверждают, что Армения в последний момент отказалась от участия в учениях".

"Наша военно-политическая дипломатия полностью соответствует внешней политике Армении, в своих действиях республика принимает полноценные и уверенные решения", - заявил Закарян. "Мы полноправный партнер ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности - прим. ТАСС), нашим основным "зонтом" безопасности является система ОДКБ", - сказал он. Вместе с тем замминистра обороны отметил, что НАТО "была, есть и продолжит оставаться нашим [Армении] партнером".

Как ранее сообщало минобороны Грузии, целью учений Agile Spirit 2017 является улучшение взаимодействия с военными стран - партнеров НАТО, приближение к стандартам альянса, укрепление безопасности и стабильности региона. Тогда отмечалось, что в учениях должны принять участие представители Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Латвии, Румынии, США и Украины. Позже появилась информация, что Армения воздержалась от участия в маневрах.

Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности, куда также входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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