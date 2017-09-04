Посольство: оставшийся в РФ консульский персонал США занимается поддержкой американцев

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Оставшиеся в России сотрудники консульств США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке занимаются поддержкой американских граждан и решением дипломатических вопросов. Об этом сообщила в понедельник ТАСС официальный представитель посольства США в России Мария Олсон.

"Консульский персонал продолжает осуществлять широкий спектр дипломатической и технической работы, включая поддержку американских граждан в России, продвижение и поддержку бизнеса США, контакты с представителями правительства по целому ряду дипломатических вопросов, а также развитие культурного взаимодействия", - отметила дипломат.

Олсон добавила, что собеседования на неиммиграционные визы в американских консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке "приостановлены до дальнейшего уведомления".