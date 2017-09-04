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Посольство: оставшийся в РФ консульский персонал США занимается поддержкой американцев

Международная панорама
4 сентября, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Сотрудники консульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке также занимаются решением дипломатических вопросов, отметила официальный представитель посольства США в России

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Оставшиеся в России сотрудники консульств США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке занимаются поддержкой американских граждан и решением дипломатических вопросов. Об этом сообщила в понедельник ТАСС официальный представитель посольства США в России Мария Олсон.

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"Консульский персонал продолжает осуществлять широкий спектр дипломатической и технической работы, включая поддержку американских граждан в России, продвижение и поддержку бизнеса США, контакты с представителями правительства по целому ряду дипломатических вопросов, а также развитие культурного взаимодействия", - отметила дипломат.

Олсон добавила, что собеседования на неиммиграционные визы в американских консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке "приостановлены до дальнейшего уведомления".

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