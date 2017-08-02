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Управление МИД РФ готово рассмотреть вопрос трудоустройства экс-сотрудников посольства США

Политика
2 августа, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Москва ранее предложила Вашингтону до 1 сентября уравнять число американских дипломатических и техсотрудников, работающих в РФ, в соответствие с числом российских сотрудников представительства в США

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Филиал Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел России "Инпредкадры" готов рассмотреть возможность зачисления в свой кадровый резерв сотрудников посольства США в Москве, освобожденных от их обязанностей. Об этом сообщили в среду ТАСС в МИД РФ.

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"В случае высвобождения высококвалифицированных сотрудников посольства США фирма "Инпредкадры" готова рассмотреть вопрос о возможности зачисления их в свой кадровый резерв для последующего трудоустройства", - проинформировали в российском дипведомстве.

28 июля МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек; в случае новых односторонних действий американских властей по сокращению числа российских дипломатов в США последует зеркальный ответ, отметили в МИД.

Президент Владимир Путин в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 сотрудников дипмиссии.

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Санкции в отношении России Ситуация с российской дипсобственностью в США
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