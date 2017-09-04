Канцлер ФРГ обсудила с президентом Южной Кореи ситуацию вокруг ракетной программы КНДР

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БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели телефонные переговоры, официальный Берлин выразил поддержку Сеулу на фоне атомной программы КНДР и призвал к поиску мирного решения ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен Зайберт.
"После испытания Северной Кореей водородной бомбы в минувшие выходные канцлер выразила солидарность с президентом и народом Южной Кореи", - отметил он. По словам пресс-секретаря, стороны в очередной раз подвергли критике позицию Пхеньяна и призвали мировое сообщество работать над ужесточением санкций.
"Общая цель, как и прежде, заключается в том, чтобы избежать военной эскалации и сделать возможным мирное решение", - сказал Зайберт.