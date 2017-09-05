ЛНР настаивает на согласовании в контактной группе вопроса о размещении миротворцев

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Провозглашенные республики Донбасса настаивают на обсуждении вопроса о размещении в регионе иностранных миротворцев в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом ТАСС во вторник заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.

Так он прокомментировал поручение президента России Владимира Путина внести на рассмотрение в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении на линии соприкосновения в Донбассе миротворцев с целью обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"Любая миссия - ОБСЕ или ООН - может появиться в Донбассе только после детального обсуждения и согласования ее полномочий и функций в контактной группе в Минске", - заявил Мирошник.

"В других форматах представителей республик Донбасса просто нет. Если ОБСЕ так опасается за безопасность своих сотрудников в Донбассе, этот вопрос нужно обсуждать в конструктивном формате и достигать взаимоприемлемых вариантов", - пояснил он.

Представитель ЛНР подчеркнул, что предшествовать размещению миротворцев "должно неукоснительное соблюдение ранее подписанных соглашений, в том числе о режиме тишины и разведении вооруженных формирований на линии соприкосновения".

"Киев уже год не может отвести свои силы на согласованном участке в Станице Луганской", - напомнил Мирошник.