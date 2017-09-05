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CNN: Клинтон возложила на Сандерса ответственность за ущерб ее кампании

Международная панорама
5 сентября, 21:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, сентября. /ТАСС

Каждый раз Клинтон советовали проявлять сдержанность в ответ на выпады соперника, сообщает телеканал

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Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон

© AP Photo/Patrick Semansky

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Хиллари Клинтон, проигравшая президентские выборы в ноябре прошлого года Дональду Трампу, в своей новой книге подвергла критике своего соперника в борьбе за пост кандидата от Демократической партии на пост президента - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

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Как сообщила во вторник телекомпания CNN, Клинтон утверждает, что выпады Сандерса в ее адрес в ходе предвыборной кампании "нанесли долгосрочный ущерб" ее шансам добиться победы. "На протяжении всего периода первичных выборов каждый раз, когда я пыталась дать ответ на выпады Берни, мне советовали проявлять сдержанность, - говорится в отрывке, приведенном во вторник телекомпанией CNN. - Президент Обама призывал меня сжать зубы и избегать Берни, как только возможно. Я чувствовала себя как в оковах".

Книга воспоминаний Клинтон "Что произошло?" (What Happened) будет выпущена 12 сентября издательством Simon and Schuster и станет ее третьей подобной работой. В первой книге "Живая история" (2003) Клинтон описывает годы, проведенные ею в Белом доме в качестве первой леди. Вторая книга "Трудный выбор" (2014) повествует о событиях 2007-2013 годов: соперничестве с Бараком Обамой за президентство и службе в его администрации в качестве главы внешнеполитического ведомства.

Клинтон возглавляла Госдепартамент с 2009 по 2013 год. 12 апреля 2015 года она объявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах от Демократической партии. 26 июля 2016 года Клинтон была утверждена на партийном съезде и стала первой женщиной - кандидатом в президенты США. По результатам голосования коллегии выборщиков она проиграла Трампу (304 голоса против 227), но при этом по числу голосов избирателей опередила республиканца: 48,07% против 45,99%.

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Персоны
Сандерс, Берни Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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