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ABC: Клинтон в мемуарах назвала Трампа любителем запугивать женщин

Общество
24 августа, 5:38 UTC+3 ТАСС

Телеканал опубликовал отрывок из книги воспоминаний Клинтон под названием "Что произошло?", которая будет выпущена в сентябре 2017 года

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Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон

© AP Photo/Patrick Semansky

ТАСС, 24 августа. Кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон назвала своего соперника и нынешнего главу Белого дома республиканца Дональда Трампа "отморозком, любящим запугивать женщин". Соответствующий отрывок из мемуаров экс-госсекретаря был обнародован в среду американским телеканалом ABC.

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В его распоряжении оказался фрагмент воспоминаний Клинтон, посвященный второму туру телевизионных дебатов кандидатов в президенты. Дискуссия состоялась 9 октября 2016 года в Сент-Луисе (штат Миссури). Тогда большинство СМИ присудило победу в словесном поединке бывшей первой леди, однако поведение Трампа, как оказалось, заставляло ее чувствовать себя "невероятно неудобно": республиканец подходил к сопернице на слишком близкое расстояние и буквально нависал над ней.

"А что бы вы сделали? Сохранили бы спокойствие и продолжили улыбаться, как будто он постоянно не вторгается в ваше личное пространство? - задает риторические вопросы Клинтон. - Или вы повернетесь, посмотрите ему в глаза и скажете громко и отчетливо: "Шаг назад, отморозок, отойди от меня. Я знаю, что ты любишь запугивать женщин, но меня не запугаешь, поэтому шаг назад".

Сама же экс-госсекретарь отвечает, что предпочла сосредоточиться на содержании дебатов, чему ее "научил жизненный опыт непростого общения с мужчинами, которые пытаются вышвырнуть тебя вон".

Мемуары Клинтон

Книга воспоминаний Клинтон под названием "Что произошло?" будет выпущена 12 сентября этого года издательством Simon and Schuster и станет ее третьей подобной работой. В первой книге "Живая история" (2003) Клинтон описывает годы, проведенные ею в Белом доме в качестве первой леди. Вторая книга "Трудный выбор" (2014) повествует о событиях 2007-2013 годов: соперничестве с Бараком Обамой за президентство и службе в его администрации в качестве главы внешнеполитического ведомства.

"У меня нет всех ответов, и эта книга не станет исчерпывающим отчетом о гонке 2016 года. Это моя история, и я всего лишь хочу приподнять завесу тайны над событиями головокружительными, веселыми, поучительными, приводящими в ярость и просто сбивающими с толку, - подводит Клинтон итог в фрагменте, опубликованном ABC. - Писать это было нелегко, поскольку все то время, что я была кандидатом в президенты, я знала: миллионы людей рассчитывают на меня, и я не могла представить, что подведу их. Я не справилась со своей работой, и теперь мне жить с этим до конца моих дней".

Клинтон возглавляла Госдепартамент с 2009 по 2013 год. 12 апреля 2015 года она объявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах от Демократической партии. 26 июля 2016 года Клинтон была утверждена на партийном съезде и стала первой женщиной - кандидатом в президенты США. По результатам голосования коллегии выборщиков она проиграла Трампу (304 голоса против 227), но при этом по числу голосов избирателей опередила республиканца: 48,07% против 45,99%.

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Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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