Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации

Одна из колонн демонстрантов с вырезанными из картона фигурами президента США Дональда Трампа и министра юстиции Джеффа Сешнса © Антон Чудаков/ТАСС

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Одна из колонн демонстрантов с вырезанными из картона фигурами президента США Дональда Трампа и министра юстиции Джеффа Сешнса © Антон Чудаков/ТАСС

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Около 300 демонстрантов во вторник приняли участие в акции протеста у Белого дома против отмены программы защиты от депортации определенной категории незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними (DACA).

Об этом сообщила находящемуся на месте событий корреспонденту ТАСС один из организаторов митинга Трейси.

"Мы выступаем против ужасной иммиграционной политики [президента США Дональда] Трампа. Нельзя больше допускать этого. Надо показать, что мы несогласны с ним", - отметила она, говоря о решении вашингтонской администрации отменить программу, которая позволила легально избежать депортации приблизительно 800 тыс. иностранцев.

Митингующие, подавляющее большинство которых составляли выходцы из Латинской Америки, держали в руках плакаты с призывом сохранить DACA, облегчить иммиграционное законодательство, а также отправить главу государства в отставку. "Мы устали от такой политики президента. Если Конгресс не помешает Трампу, десяток моих знакомых и близких будут депортированы из США. Он создает невообразимый хаос", - рассказал ТАСС один из участников акции Мигель.

По словам объявившего во вторник об отмене программы министра юстиции и генпрокурора США Джеффа Сешнса, процесс аннулирования DACA займет полгода. Демократы из Конгресса США заявили, что смогут найти необходимое число голосов, чтобы превратить данную программу в закон, что значительно усложнит ее отмену.

Митингующие в оранжевой одежде у ограды Белого дома скандировали лозунги "Руки прочь от DACA", "Защитим DACA!", "Мы здесь останемся", "Мы и есть Америка", "Позор!", они собрались у ограды официальной резиденции президента еще до того, как Сешнс сделал свое объявление в 11:00 (18:00 мск). Новость об отмене программы они встретили со слезами на глазах. "Нас депортируют отсюда. Мы не хотим покидать эту страну", - кричали они.

Примерно через час демонстранты отправились к зданию минюста, где выступал Сешнс. Они временно перекрыли перекресток перед министерством, после чего демонстрация завершилась, и они разошлись.

Одним из организаторов митинга выступила и организация по защите прав иммигрантов CASA. "Этот президент лгал сообществу. Он лгал нам, мы не можем доверять ему, - подчеркнул глава организации Густаво Торрес. - Мы собираемся продолжать бороться".".

После заявления Сешнса Белый дом опубликовал заявление Трампа, в котором тот подчеркнул необходимость отмены программы. Президент выразил уверенность в том, что Конгресс примет законопроект, который поможет мигрантам. "Прежде всего мы должны помнить, что у молодых американцев тоже есть мечта", - заключил глава государства, говоря о "мечтателях" (dreamers), подпадающих под эту программу иммигрантов.