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СМИ: ФБР и минюст не предоставили Конгрессу США запрошенные документы по досье на Трампа

Международная панорама
6 сентября, 2:37 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, сентября. /ТАСС

По словам конгрессмена Трея Гоуди, в Федеральном бюро расследований попросили дать им больше времени на выполнение запроса

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Спецкомитет Палаты представителей Конгресса США по разведке затребовал у Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства юстиции документы, относящиеся к так называемому досье на президента Дональда Трампа, а также касающиеся контактов между бюро и составителем досье Кристофером Стилом. Однако законодатели не получили к назначенному сроку никаких материалов, сообщил во вторник изданию Washington Examiner конгрессмен Трей Гоуди, возглавляющий проводимое в палате расследование так называемого российского вмешательства в прошлогодние президентские выборы.

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По его словам, комитет истребовал эту информацию у ФБР и минюста 24 августа, установив в качестве крайнего срока 1 сентября. "Мы ничего не получили. Свидетели не явились, документы предоставлены не были", - сказал Гоуди. По его словам, в бюро попросили дать им больше времени на выполнение запроса, при этом там заметили, что это может помешать аналогичному расследованию, проводимому спецпрокурором Робертом Мюллером.

В результате во вторник комитет направил повестки лично новому директору ФБР Кристоферу Рею и министру юстиции Джеффу Сешнсу. Его члены хотят уже лично от них услышать объяснение того, почему запрошенные материалы не были переданы Конгрессу. При этом срок на предоставление документов продлен до 14 сентября.

Подготовка так называемого досье на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Запрос на сбор данных о скандалах вокруг Трампа, а также его слабостях получила Fusion GPS, возглавляемая Гленном Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal. Позднее к работе над досье был подключен экс-агент спецслужб Великобритании Кристофер Стил. По данным The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.

В конце апреля газета The Washington Post сообщила о том, что ФБР якобы собиралось оплачивать услуги Стила. Согласно этим сведениям, соглашение было достигнуто в октябре 2016 года. Выборы в США состоялись 8 ноября. ФБР и Стил выработали "устное понимание", заключавшееся в том, что последний будет по существу в качестве подрядчика заниматься в интересах первого сбором данных о якобы имевшихся связях Трампа и его окружения с Россией, но после публикации досье эти контакты прекратились, пишет газета.

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