Российский адвокат Весельницкая назвала досье на Трампа абсурдом

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Компрометирующее досье на президента США Дональда Трампа, подготовленное фирмой Fusion GPS, составлено некомпетентно и содержит абсурдные утверждения. Такое мнение высказала американскому телеканалу Fox News российский адвокат Наталья Весельницкая, которая летом прошлого года встречалась с сыном Трампа и обращалась за услугами в Fusion GPS по поводу "акта Магнитского".

"Когда я прочла в СМИ выдержки из этого "досье", я хохотала. Какими же идиотами надо считать американцев, чтобы думать, что они способны поверить в такую глупость, некомпетентность и абсурд", - приводит телеканал в субботу послание по электронной почте, полученное от Весельницкой. Письмо было написано на русском языке и подтверждено переводом на английский язык, уточнил "Fox News".

Адвокат при этом выразила мнение, что так называемый компромат на Трампа не соответствует ее оценке деловых качеств руководителя Fusion GPS Гленна Симпсона. "Могу сказать лишь то, что прочитанное мною у [новостного ресурса BuzzFeed] - это не уровень Гленна, не его почерк, не его работа. Дешевые слухи и россказни - это унизительно для такого следователя, которым является Симпсон", - заметила Весельницкая.

Как сообщил в среду Fox News, небезызвестный британский финансист Уильям Браудер в письме к председателю сенатского юридического комитета Чаку Грассли утверждал, что Fusion GPS, занимавшаяся составлением компромата на Трампа, якобы получала одновременно деньги из России для проведения лоббистской кампании против так называемого акта Магнитского. Комитет Грассли наряду с другими занимается расследованием приписываемого Москве вмешательства в предвыборную кампанию в США в 2016 году.

Подготовка досье велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Запрос на сбор данных о скандалах вокруг Трампа, а также его слабостях получила Fusion GPS во главе с Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal. Позднее к работе над досье подключился экс-агент спецслужб Великобритании Кристофер Стил. По данным газеты The New York Times, когда стало понятно, что Трамп - наиболее вероятный претендент на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.