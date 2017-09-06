NYT: CNN реорганизовала отдел расследований из-за скандальной публикации о России

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Телекомпания CNN не ограничилась увольнением трех своих сотрудников из-за скандала с публикацией статьи, в которой приводились утверждения о начале расследования в связи со встречей американского и российского бизнесменов. Отдел журналистских расследований, готовивший публикацию, был сокращен и реорганизован, ему было в принципе запрещено писать о теме предполагаемого сговора команды президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

Реорганизация целого отдела

Издание изложило итоги бесед, проведенных конфиденциально с более чем десятком сотрудников CNN, включая трех, которые имели точное представление о работе отдела расследований. Согласно их данным, был введен тотальный запрет на публикации о сговоре команды Трампа с РФ без санкции руководства телекомпании. Эта тема была поручена представительству CNN в Вашингтоне, куда перевели часть сотрудников отдела журналистских расследований. Остальным его работникам было приказано сосредоточиться на менее сенсационных вопросах, например, защите окружающей среды.

Как выяснила The New York Times, при подготовке публикации была допущена ошибка или серия ошибок на этапе проверки достоверности изложенных фактов. Этим в CNN занимается так называемая система Triad, которая изучает готовый материал на предмет точного изложения фактов, соблюдения стандартов журналистики и соблюдения законов США. Вопросы возникли лишь у юрисконсультов, причем, авторы на эти вопросы не дали ответа. Несмотря на это, материал был опубликован и вскоре снят со всеми вытекающими последствиями.

И снова Скарамуччи

CNN 22 июня опубликовала материал, в котором со ссылкой на источник утверждалось, что американский финансист Энтони Скарамуччи и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В статье говорилось, что спецкомитет по разведке Конгресса США начал расследование, чтобы выяснить, подавал ли Скарамуччи Дмитриеву надежды на скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году.

Впоследствии CNN удалила статью и принесла извинения американскому финансисту. Как выяснила The New York Times, Скарамуччи заранее предупредил авторов, что на самой встрече на самом деле не было сказано ничего предосудительного. Тем не менее материал был опубликован. Информационный портал BuzzFeed сообщил, что руководство телекомпании ужесточает правила публикаций материалов, связанных с Россией.

Кого уволили

"После удаления статьи, размещенной на CNN.com, CNN приняла заявления об увольнении от трех сотрудников, связанных с публикацией", - заявил в конце июня официальный представитель телекомпании. По итогам внутреннего расследования выяснилось, что при подготовке материала не были соблюдены некоторые из существующих правил, в частности, не был надлежащим образом проверен источник, на информации которого была построена публикация.

Все трое работников, которые лишились должностей, работали в отделе по журналистским расследованиям, созданном зимой 2016 года. Уволились автор статьи Томас Фрэнк, ранее работавший в газетах USA Today и Newsday и освещавший войну в Ираке, а также редактор Эрик Лихтблау (лауреат Пулитцеровской премии 2006), который пришел в CNN из The New York Times лишь три месяца до того. Кроме того, ушел с телеканала Лекс Харис, который руководил указанным отделом с января этого года. До этого он возглавлял подразделение телекомпании, специализирующееся на новостях бизнеса и экономики.

27 июня Белый дом рекомендовал тщательнее относится к сомнительным статьям о роли России в прошедших выборах в США, которые были опубликованы в американских СМИ. Так официальный представитель Белого дома Сара Сандерс прокомментировала на брифинге для журналистов решение CNN снять скандальную публикацию и уволить трех своих сотрудников. Сандерс назвала действия телекомпании позором для журналистики.

Джон Келли своим первым решением в должности главы аппарата Белого дома уволил Энтони Скарамуччи с поста директора по коммуникациям Белого дома. О назначении Скарамуччи на указанную должность было объявлено 21 июля. Вскоре после этого он позволил себе ряд жестких высказываний в адрес чиновников из окружения Трампа, обвинив их в утечках информации. В их число вошел и теперь уже бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, место которого занял Келли, руководивший до этого министерством внутренней безопасности.