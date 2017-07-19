Экс-помощник Обамы дал показания по поводу расследования по России в Сенате США

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Бывший руководитель аппарата сотрудников Белого дома Денис Макдоноу дал показания в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США по поводу якобы имевших место попыток РФ повлиять на американские выборы. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

Встреча Макдоноу с законодателями прошла в закрытом режиме. Он указал журналистам, что "был рад" прийти в спецкомитет, но не сообщил о подробностях беседы с сенаторами. Макдоноу был руководителем аппарата сотрудников Белого дома в администрации 44-го президента США Барака Обамы.

На этой неделе члены спецкомитета проводят встречи с бывшими должностными лицами в администрации Обамы. Ранее с сенаторами побеседовал экс-директор национальной разведки США Джеймс Клэппер, как ожидается, вскоре это сделает бывший помощник Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс.

Спецкомитеты по разведке в Сенате и Палате представителей Конгресса США ведут разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно расследование на эту тему ведет ФБР США.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.