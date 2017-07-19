Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-помощник Обамы дал показания по поводу расследования по России в Сенате США

Международная панорама
19 июля, 2:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, июля. /ТАСС

Встреча Дениса Макдоноу с законодателями прошла в закрытом режиме

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Бывший руководитель аппарата сотрудников Белого дома Денис Макдоноу дал показания в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США по поводу якобы имевших место попыток РФ повлиять на американские выборы. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

Встреча Макдоноу с законодателями прошла в закрытом режиме. Он указал журналистам, что "был рад" прийти в спецкомитет, но не сообщил о подробностях беседы с сенаторами. Макдоноу был руководителем аппарата сотрудников Белого дома в администрации 44-го президента США Барака Обамы.

На этой неделе члены спецкомитета проводят встречи с бывшими должностными лицами в администрации Обамы. Ранее с сенаторами побеседовал экс-директор национальной разведки США Джеймс Клэппер, как ожидается, вскоре это сделает бывший помощник Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс.

Спецкомитеты по разведке в Сенате и Палате представителей Конгресса США ведут разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно расследование на эту тему ведет ФБР США.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Смотрите также

Трамп снова заявил, что не мешал расследованию ФБР по вмешательству в выборы

Лавров: США за восемь месяцев не предъявили доказательств о вмешательстве РФ в выборы

Песков сравнил историю с якобы вмешательством РФ в выборы в США с затянувшимся сериалом

Белый дом: Трамп и Путин обсуждали санкции, связанные с вмешательством в выборы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администратор "группы смерти" Филипп Лис получил три года колонии
2
Белый дом: Трамп и Путин провели вторую встречу на полях G20
3
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла США в России
4
Госдеп призвал Россию провести расследование о преследовании геев в Чечне
5
Госдеп: Рябков и Шэннон нашли варианты развязок в отношениях РФ и США
6
Международный арбитраж обязал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic Sunrise
7
"Луч смерти": преимущества, недостатки и перспективы лазерного оружия США и России
Темы дня
Реклама