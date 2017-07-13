Лавров: США за восемь месяцев не предъявили доказательств о вмешательстве РФ в выборы

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Власти США не смогли предъявить ни одного доказательства о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на площадке германского Фонда им. К. Кербера.

"Лестно так преподносят, что мы можем вершить судьбы мира, США, Германии, - сказал он. - Если бы это было так, то вокруг нас все бывшие советские республики не бы ли бы так настроены по отношению к Москве, как это происходит".

По его словам, "за восемь месяцев не было предъявлено ни одного факта" якобы имевшего место вмешательства РФ в американские выборы. "Не могу представить, что взрослые люди занимаются этим с такой ожесточенностью", - добавил глава МИД России.

Он также заявил, что у Москвы нет намерений оказывать влияние и на предстоящие выборы в германский парламент. "Вынужден был больше ответить, чем простое слово нет, поэтому не беспокойтесь". - заключил Лавров.