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В суде по делу о госизмене против Януковича объявлен перерыв до 21 сентября

Международная панорама
6 сентября, 11:22 UTC+3 КИЕВ 6, сентября. /ТАСС

В своем ходатайстве с просьбой предоставить время для ознакомления дела Януковича адвокат просил дать ему три месяца

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КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева перенес заседание по делу о государственной измене в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, чтобы дать его новому госзащитнику Максиму Герасько возможность ознакомиться с материалами. О соответствующем решении в среду заявил председательствующий по делу судья Владислав Девятко.

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"По делу объявлен перерыв до 21 сентября",- сказал судья, уточнив в дальнейшем, что заседание начнется в 14:00. По мнению суда, время на ознакомление с 18 августа, когда был назначен новый защитник, по 21 сентября достаточно для подготовки к заседанию в полной мере. Следующие заседания назначены на 27, 28 сентября, а также 5, 11, 12, 19, 25 и 26 октября.

В своем ходатайстве с просьбой предоставить время для ознакомления дела Януковича Герасько просил дать ему три месяца, так как оно насчитывает 50 томов и видеоматериалы. В ответ обвинение заявило, что достаточно будет и 10 дней.

Кроме этого новый адвокат Януковича сообщил, что уже контактировал с предыдущими защитниками экс-президента, однако на вопрос журналистов о том, общался ли он с Януковичем, Герасько ответил, что этот вопрос "преждевременный".

Виктор Янукович 6 июля отказался от участия в судебном разбирательстве по делу о госизмене, заявив, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен". Он также отозвал из суда своих платных адвокатов. Позднее его государственным защитником был назначен адвокат Виталий Мешечек. 17 августа Оболонский районный суд Киева удовлетворил просьбу госадвоката освободить его от обязанностей защищать экс-президента Украины. Новым государственным адвокатом Януковича назначили Максима Герасько. Он известен, в частности, участием в качестве защитника в судебном процессе по делу бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, который получил пожизненный срок за убийство украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

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