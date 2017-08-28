Новый адвокат Януковича заявил о нехватке времени для ознакомления с делом

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КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Новый адвокат обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько считает недостаточным выделенный судом срок для ознакомления с материалами дела. Об этом он заявил в комментарии агентству УНН.
"У меня есть другие дела. Я ко всем своим делам отношусь одинаково. Там дело имеет более 50 томов. За 11 рабочих дней нереально ознакомиться с таким делом. Я не понимаю, как это можно сделать, и я хочу, чтобы суд мне объяснил это", - заявил Герасько, добавив, что ему предоставлен срок для ознакомления до 6 сентября.
Адвокат пояснил, что уже подал ходатайство в Оболонский суд Киева с требованием разъяснить решение суда об установлении таких сжатых сроков для ознакомления с материалами дела. "Я не знаю, где материалы дела. Это надо выяснять", - добавил Герасько.
Янукович 6 июля отказался от участия в судебном разбирательстве по делу о госизмене, заявив, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен". Он также отозвал из суда своих платных адвокатов. Сейчас новым государственным адвокатом Януковича назначили Максима Герасько. Следующее судебное заседание по делу Януковича назначено на 7 сентября.