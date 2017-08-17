Адвокат: заявление госзащитника о выходе из дела Януковича является запоздалым, но верным

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Участие назначенного государственного защитника Виталия Мешечека в процессе по делу экс-президента Украины Виктора Януковича было невозможным с самого начала. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС выразил адвокат Януковича Виталий Сердюк, представляющий интересы экс-президента.

"Заявление о выходе государственного адвоката является единственно правильным, хоть и запоздалым шагом, так как участие Мешечека с самого начала было невозможно по ряду причин", - убежден Сердюк. Во-первых, отметил он, "отсутствует подзащитный; во-вторых, Янукович открыто заявил о невозможности участия адвокатов; в-третьих, невозможность участия Мешечека была продиктована требованиями действующего Уголовного кодекса, так как сначала должен быть составлен протокол первой встречи адвоката с клиентом, чего не было".

Удовлетворение же судом ходатайства Мешечека о выходе Сердюк назвал неожиданным в связи с тем, что "это не в интересах суда, потому что суд спешит вынести приговор, так как на него есть политический заказ". В этой связи он напомнил, что ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что приговор будет вынесен ко Дню независимости 24 августа. "С учетом обстоятельств суд в этот срок не уложился, и мы видим заявление прокурора о том, что дело рассмотрят до конца года, то есть суд спешит к этому второму сроку", - считает адвокат. По его мнению, суд все же удовлетворил заявление госадвоката, так как "был поставлен в тупик, и, отказав Мешечеку, суд еще раз безоговорочно подтвердил бы неправомерность своих действий".

Сейчас, отметил Сердюк, экс-президенту, "безусловно, будет назначен новый адвокат, но никакой адвокат не имеет права представлять интересы клиента, который не привлечен к делу". Чтобы процесс вернулся в законное русло, считает защитник, необходимо обеспечить участие в нем Януковича в порядке международной правовой помощи, то есть посредством соответствующего запроса украинской стороны в Минюст РФ. "Все, что происходит в суде после отказа обеспечить участие Януковича, не имеет ни малейшего юридического веса, так как суд не может ни по каким канонам права рассматривать дело в отсутствии человека, который требует обеспечить его участие в процессе. Последствия такого суда будут только у его политических организаторов и исполнителей в виде уголовной ответственности, которая неизменно наступит после рассмотрения дела в Европейском суде по правам человека", - резюмировал адвокат.

Самоотвод адвоката

Ранее в Оболонском районном суде Киева в ходе рассмотрения дела о госизмене в отношении Виктора Януковича его госадвокат Виталий Мешечек попросил суд освободить его от обязанностей защитника экс-президента. Адвокат мотивировал это "особой сложностью дела", а также тем, что у него нет возможности привлечь помощников. Сторона обвинения просила суд не удовлетворять просьбу адвоката, аргументируя это тем, что самоотвод адвоката направлен на затягивание дела. Однако суд удовлетворил просьбу Мешечека и одновременно поручил региональному Центру по предоставлению вторичной правовой помощи безотлагательно назначить нового адвоката.

Государственный адвокат Виталий Мешечек впервые представил интересы Януковича в суде 12 июля. Он был назначен защитником в связи с выходом экс-президента из судебного процесса.

Янукович 6 июля отказался от участия в судебном разбирательстве, заявив, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен".