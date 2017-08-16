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На Украине открыли дело за отказ опубликовать решение о конфискации "миллиардов Януковича"

Международная панорама
16 августа, 23:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, августа. /ТАСС

Судебное решение до сих пор не размещено в судебном реестре "без каких-либо весомых причин", отметили в украинском отделении международной организации Transparency International

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КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская инициировала открытие дела в связи с промедлением публикации решения суда о конфискации $1,42 млрд, принадлежавших окружению бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом сообщает украинское отделение международной организации Transparency International.

"Из-за затягивания публикации судебного решения Краматорского городского суда (Донецкая область) относительно "денег Януковича" по решению омбудсмена открыли дело", - говорится в сообщении, размещенном в Facebook.

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Как отмечают в организации, судебное решение до сих пор не размещено в судебном реестре "без каких-либо весомых причин". В этой связи представители Transparency International обратились к омбудсмену с просьбой предотвратить нарушение права общественности на доступ к информации.

Ранее в организации заявили, что украинское отделение подверглось давлению в связи с требованием официально опубликовать судебное решение о конфискации средств с банковских счетов, связанных с окружением Януковича.

В конце января 2015 года по решению Государственной службы финансового мониторинга средства в размере $1,42 млрд на счетах компаний-нерезидентов, якобы связанных с Януковичем и его окружением, были заблокированы в украинском Ощадбанке.

28 апреля суд последней инстанции дал разрешение на конфискацию заблокированных в Ощадбанке средств, принадлежавших якобы окружению Януковича. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что конфискованные деньги пойдут на укрепление обороноспособности страны. В тоже время Янукович отрицает причастность к этим деньгам и требует через суд опровергнуть данную информацию. Его защита заявила, что он не имеет отношения к этим миллиардам.

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