Госадвокат Януковича просит суд освободить его от обязанностей

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КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Госадвокат экс-президента Украины Виталий Мешечек просит суд освободить его от обязанностей защитника в суде по делу о госизмене.
"Прошу суд принять мой отказ и освободить меня от обязанностей адвоката в связи с невозможностью выполнять эти обязанности", - сказал он в четверг на заседании Оболонского районного суда Киева.
Мешечек заявил, что его решение обосновано "особой сложностью дела", а также той стадией, на которой дело в настоящее время находится. По словам адвоката, он не состоит ни в одном из адвокатских объединений и у него нет возможности привлечь помощников, в отличие от предыдущих адвокатов по делу.
Сторона обвинения тут же попросила суд не удовлетворять просьбу адвоката. По мнению прокуратуры, самоотвод защитника направлен на затягивание дела.
В свою очередь председательствующий судья Владислав Девятко предложил рассмотреть этот вопрос отдельно. "Вы поставили сложный вопрос перед судом, поэтому суд будет решать этот вопрос в совещательной комнате", - сказал он, обращаясь к Мешечеку.
В настоящее время в суде объявлен перерыв, судьи удалились из зала суда для принятия решения.
Государственный адвокат Виталий Мешечек впервые представил интересы Януковича в суде 12 июля. Он был назначен защитником в связи с выходом экс-президента из судебного процесса.
Янукович 6 июля отказался от участия в судебном разбирательстве, заявив, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен".