Омбудсмен Латвии выступает за автоматическое предоставление гражданства детям неграждан

РИГА, 6 сентября. /ТАСС/. Государственный уполномоченный по правам человека (глава Правозащитного бюро) Латвии Юрис Янсонс поддерживает инициативу президента республики Раймондса Вейониса об автоматическом предоставлении гражданства страны детям неграждан, родившимся на территории страны.

"У каждого ребенка с рождения есть право на гражданство страны", - сказал он в среду в интервью Латвийскому телевидению. Омбудсмен напомнил, что уже сейчас в Латвии действуют законодательные поправки, упрощающие процедуру предоставления гражданства республики детям неграждан. "Но они до конца не работают, поскольку в нашей стране по- прежнему рождаются новые неграждане. Это означает, что поставленная цель не достигнута", - указал он.

По его словам, на 1 января этого года в стране насчитывалось более 6 тыс. детей-неграждан, свыше 13,5 тыс. неграждан в возрасте от 19 до 30 лет и примерно 30 тыс. - в возрасте от 31 до 40 лет. "Этот порядок нужно менять. Мы поддерживаем инициативу президента об автоматическом предоставлении гражданства при рождении детям неграждан без каких-либо специальных регистраций. Конечно, для родителей нужно оставить возможность отказаться от гражданства Латвии при регистрации ребенка после рождения", - отметил Янсонс.

Омбудсмен также считает, что Латвии необходимо отказаться от термина "негражданин". "Статус негражданина, хотя мне это название не нравится как с юридической, так и со многих других точек зрения, был временным статусом, который затянулся уже более, чем на два десятилетия. Это, на мой взгляд, совершенно неправильно. Политики свои задачи не выполнили до конца, процесс интеграции не был достаточно эффективным", - подчеркнул он.

По словам Янсонса, термин "негражданин" юридически неверен и на международном уровне непонятен. "На мой взгляд, мы должны подумать о замене этого названия", - считает он. "Во многих международных органах я сталкивался с тем, что это название воспринимается и используется ошибочно - и юридически неправильно, и некорректно", - указал он.

Проблема неграждан

В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%. При этом свыше 252 тыс. жителей являются негражданами. С момента выхода республики из состава СССР в 1991 году они были лишены большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и Европейский парламенты, а также принимать участие в общенациональных референдумах. Неграждане также лишены ряда социальных и экономических прав.

Экспертная группа по сплочению общества при президенте Латвии ранее выступила с инициативой об автоматическом предоставлении гражданства Латвии детям неграждан, родившимся после восстановления независимости республики в 1991 году. Соответствующую законодательную инициативу Вейонис намерен передать на рассмотрение в Сейм (парламент) страны. Против этой идеи уже высказались премьер-министр Марис Кучинскис, спикер парламента Инара Мурниеце и министр культуры Даце Мелбарде.