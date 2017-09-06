Источник: послы ЕС согласовали продление на полгода черного списка для России

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БРЮССЕЛЬ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Постоянные представители 28 стран - членов Евросоюза согласовали в среду продление на полгода черного списка России, срок действия которого истекает 15 сентября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
"Послы ЕС на заседании сегодня согласовали продление индивидуальных ограничительных мер на шесть месяцев", - сказал он.
По словам дипломата, решение постпредов должно быть теперь одобрено Советом ЕС до 15 сентября, после чего будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу.
Последний раз действие черного списка в отношении России продлевали на полгода в марте - до 15 сентября 2017 года. Тогда в него входили 146 человек и 37 компаний. Однако 4 августа Евросоюз расширил санкционный список против РФ, обосновав это якобы осуществленными российской стороной поставками турбин Siemens в Крым. Санкции распространены еще на три физических и три юридических лица.
Таким образом, на сегодняшний день в черный список входят 153 человека и 40 компаний. Всем, кто в нем числится, запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в случае обнаружения в европейских банках подлежат замораживанию.
ЕС начал вводить санкции против России в связи с событиями на Украине с марта 2014 года. Решение о том, что "в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму" Евросоюз будет применять "меры давления на Россию", было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 года. Тогда же было объявлено об отмене саммита России и ЕС, приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве.