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Источник: послы ЕС согласовали продление на полгода черного списка для России

Международная панорама
6 сентября, 12:35 UTC+3 /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян

Решение постпредов должно быть одобрено Советом ЕС до 15 сентября, после чего оно вступит в силу

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© AP Photo/Yves Logghe

БРЮССЕЛЬ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Постоянные представители 28 стран - членов Евросоюза согласовали в среду продление на полгода черного списка России, срок действия которого истекает 15 сентября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

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"Послы ЕС на заседании сегодня согласовали продление индивидуальных ограничительных мер на шесть месяцев", - сказал он.

По словам дипломата, решение постпредов должно быть теперь одобрено Советом ЕС до 15 сентября, после чего будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу.

Последний раз действие черного списка в отношении России продлевали на полгода в марте - до 15 сентября 2017 года. Тогда в него входили 146 человек и 37 компаний. Однако 4 августа Евросоюз расширил санкционный список против РФ, обосновав это якобы осуществленными российской стороной поставками турбин Siemens в Крым. Санкции распространены еще на три физических и три юридических лица.

Таким образом, на сегодняшний день в черный список входят 153 человека и 40 компаний. Всем, кто в нем числится, запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в случае обнаружения в европейских банках подлежат замораживанию.

ЕС начал вводить санкции против России в связи с событиями на Украине с марта 2014 года. Решение о том, что "в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму" Евросоюз будет применять "меры давления на Россию", было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 года. Тогда же было объявлено об отмене саммита России и ЕС, приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве.

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Темы
Санкции в отношении России Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
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