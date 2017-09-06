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Правительство Молдавии считает законным свое решение об отправке военных на учения НАТО

Международная панорама
6 сентября, 14:11 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 6, сентября. /ТАСС

Советник премьер-министра Стелла Нистор уверена, что "решение президента не мешает национальной армии участвовать в военных учениях на Украине, потому что все юридические условия соблюдены"

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КИШИНЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Молдавии считает законным свое решение отправить военных республики на учения стран НАТО Rapid Trident на Украине. Об этом сообщила ТАСС советник премьер-министра Стелла Нистор после того, как президент страны Игорь Додон приостановил в среду решение кабмина, сославшись на конституцию.

"Решение президента не мешает национальной армии участвовать в военных учениях на Украине, потому что все юридические условия соблюдены. Поэтому наши военные примут участие в этих учениях в соответствии с сегодняшним решением правительства", - сказала советник.

Ранее президент отказал в оправке солдат на эти учения руководству министерства обороны. "Молдавия - нейтральное государство, и молдавские военнослужащие не должны принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой какого бы то ни было военного блока", - пояснил свою позицию Додон.

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