Додон приостановил решение правительства отправить военных на учения НАТО

КИШИНЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон в среду приостановил решение правительства отправить молдавских военных на учения стран НАТО Rapid Trident на Украине вопреки его запрету. Об этом глава Молдавии сообщил корреспонденту ТАСС.

"В соответствии с конституцией принял решение приостановить сегодняшнее постановление правительства об участии молдавских военных в военных учениях на Украине", - сказал Додон. Он отметил, что впервые с момента вступления в должность принял решение воспользоваться конституционными полномочиями, предусматривающими право приостанавливать действие актов правительства, которые противоречат законодательству, до принятия окончательного решения Конституционным судом.

Президент напомнил, что "по законодательству участие отдельных частей (подразделений) Национальной армии с личным составом, вооружением и военной техникой в совместных военных учениях с воинскими частями других государств вне пределов страны утверждается Главнокомандующим Вооруженными силами". "Молдавия - нейтральное государство и молдавские военнослужащие, не должны принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой какого бы то ни было военного блока. Вместе с тем, мы не будет препятствовать участию молдавских военнослужащих в миротворческих маневрах под эгидой ООН", - отметил Додон.

Комментируя запрет президента, премьер Павел Филип заявил ранее в среду на заседании правительства, что не понимает, какие аргументы есть у президента для блокирования участия молдавских военнослужащих в учениях. "Нет логики в таких решениях. Молдавия является и остается нейтральной, но это не означает, что не нужно участвовать в миротворческих операциях, повышать квалификацию военнослужащих. Никто не хочет иметь неподготовленную и слабую армию", - подчеркнул Филип.

Ранее в интервью ТАСС президент Молдавии сообщил, что в ходе посещения военных частей в августе обнаружил вооруженные силы в плачевном состоянии. Он обвинил в этом министров обороны, которые были выдвиженцами Либеральной партии, выступающей за объединение с Румынией. Многие из представителей этой партии в настоящее время находятся под следствием по обвинению в коррупции. По его словам, вооруженные силы нуждаются в коренном реформировании, а те, "кто разрушил имущество, инфраструктуру, продали вооружение и довели их до подобного состояния, будут привлечены к ответственности, в том числе уголовной".

Военные учения Rapid Trident-2017 с участием представителей 14 стран НАТО пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области. Президент Молдавии запретил отправлять молдавских военнослужащих для участия в них. В феврале этого года он также не разрешил молдавским солдатам принимать участие в учениях альянса в Румынии.