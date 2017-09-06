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Додон приостановил решение правительства отправить военных на учения НАТО

Международная панорама
6 сентября, 11:27 дата обновления: 6 сентября, 11:32 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 6, сентября. /ТАСС

Президент Молдавии заявил, что решение принято в соответствие с конституцией страны

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Президент Молдавии Игорь Додон

Президент Молдавии Игорь Додон

© Михаил Метцель/ТАСС

КИШИНЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон в среду приостановил решение правительства отправить молдавских военных на учения стран НАТО Rapid Trident на Украине вопреки его запрету. Об этом глава Молдавии сообщил корреспонденту ТАСС.

"В соответствии с конституцией принял решение приостановить сегодняшнее постановление правительства об участии молдавских военных в военных учениях на Украине", - сказал Додон. Он отметил, что впервые с момента вступления в должность принял решение воспользоваться конституционными полномочиями, предусматривающими право приостанавливать действие актов правительства, которые противоречат законодательству, до принятия окончательного решения Конституционным судом.

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Президент напомнил, что "по законодательству участие отдельных частей (подразделений) Национальной армии с личным составом, вооружением и военной техникой в совместных военных учениях с воинскими частями других государств вне пределов страны утверждается Главнокомандующим Вооруженными силами". "Молдавия - нейтральное государство и молдавские военнослужащие, не должны принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой какого бы то ни было военного блока. Вместе с тем, мы не будет препятствовать участию молдавских военнослужащих в миротворческих маневрах под эгидой ООН", - отметил Додон.

Комментируя запрет президента, премьер Павел Филип заявил ранее в среду на заседании правительства, что не понимает, какие аргументы есть у президента для блокирования участия молдавских военнослужащих в учениях. "Нет логики в таких решениях. Молдавия является и остается нейтральной, но это не означает, что не нужно участвовать в миротворческих операциях, повышать квалификацию военнослужащих. Никто не хочет иметь неподготовленную и слабую армию", - подчеркнул Филип.

Ранее в интервью ТАСС президент Молдавии сообщил, что в ходе посещения военных частей в августе обнаружил вооруженные силы в плачевном состоянии. Он обвинил в этом министров обороны, которые были выдвиженцами Либеральной партии, выступающей за объединение с Румынией. Многие из представителей этой партии в настоящее время находятся под следствием по обвинению в коррупции. По его словам, вооруженные силы нуждаются в коренном реформировании, а те, "кто разрушил имущество, инфраструктуру, продали вооружение и довели их до подобного состояния, будут привлечены к ответственности, в том числе уголовной".

Военные учения Rapid Trident-2017 с участием представителей 14 стран НАТО пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области. Президент Молдавии запретил отправлять молдавских военнослужащих для участия в них. В феврале этого года он также не разрешил молдавским солдатам принимать участие в учениях альянса в Румынии.

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Додон, Игорь
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