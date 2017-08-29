Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Додон: Совет безопасности Молдавии может работать без премьера и спикера

Международная панорама
29 августа, 14:48 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 29, августа. /ТАСС

Решения будут приниматься и без Филипа и Канду, пояснил президент Молдавии

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Павел Филип и председатель парламента Андриан Канду могут быть исключены из состава Высшего совета безопасности (ВСБ) республики после того, как во вторник чиновники сорвали его заседание своим отсутствием. Об этом заявил на брифинге президент Игорь Додон.

Смотрите также

Глава парламента и премьер Молдавии не пришли на Высший совет безопасности

Президент Молдавии попросит РФ, ЕС и ОБСЕ помочь обеспечить безопасность в республике

Додон высказался за сохранение миротворческой операции под эгидой РФ

"Состав будет изменен таким образом, что будет собираться без премьера и председателя парламента. Они напрасно думают, что могут влиять на работу ВСБ. Решения будут приниматься", - отметил Додон.

В свою очередь Канду пояснил, что представители правящей Демократической партии Молдавии (ДМП) решили проигнорировать заседание из-за нежелания обсуждать решение правительства о признании персоной нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозин. Как рассказал Додон, данный вопрос был не единственным на заседании ВСБ, однако признал, что ждал от авторов этого решения аргументов.

"Для меня является фактом, что это политическое решение, которое не имеет легальных аргументов. Оно было принято с целью ухудшения двусторонних отношений с Россией. Не исключаю, что оно было продиктовано партерами ДПМ из-за океана", - отметил Додон.

Ранее президент Молдавии, который выступает за восстановление отношений с Москвой, осудил действия правительства, которое 2 августа объявило персоной нон грата Рогозина. По словам Додона, этим решением страна была вовлечена в беспрецедентный за последнюю четверть века дипломатический и геополитический конфликты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отказ россиянам во въезде в Молдавию
Персоны
Додон, Игорь Канду, Андриан Рогозин, Дмитрий Олегович
Страны
Россия Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Польши вручил послу РФ ноту в связи с доступом к месту авиакатастрофы под Смоленском
2
Суд в Самаре вынес приговор по делу о нападении на семью полицейского
3
"Тверской стрелок" отказался от дачи показаний в суде
4
Минобороны: учения "Запад-2017" носят сугубо оборонительный характер
5
МВД задержало двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях
6
МИД РФ: американская атомная бомба В61-12 может снизить порог применения ядерного оружия
7
Истребитель Су-30СМ сбил крылатую ракету, запущенную в рамках учений Черноморского флота
Темы дня
Новости партнеров
Реклама