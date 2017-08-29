Додон: Совет безопасности Молдавии может работать без премьера и спикера

КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Павел Филип и председатель парламента Андриан Канду могут быть исключены из состава Высшего совета безопасности (ВСБ) республики после того, как во вторник чиновники сорвали его заседание своим отсутствием. Об этом заявил на брифинге президент Игорь Додон.

"Состав будет изменен таким образом, что будет собираться без премьера и председателя парламента. Они напрасно думают, что могут влиять на работу ВСБ. Решения будут приниматься", - отметил Додон.

В свою очередь Канду пояснил, что представители правящей Демократической партии Молдавии (ДМП) решили проигнорировать заседание из-за нежелания обсуждать решение правительства о признании персоной нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозин. Как рассказал Додон, данный вопрос был не единственным на заседании ВСБ, однако признал, что ждал от авторов этого решения аргументов.

"Для меня является фактом, что это политическое решение, которое не имеет легальных аргументов. Оно было принято с целью ухудшения двусторонних отношений с Россией. Не исключаю, что оно было продиктовано партерами ДПМ из-за океана", - отметил Додон.

Ранее президент Молдавии, который выступает за восстановление отношений с Москвой, осудил действия правительства, которое 2 августа объявило персоной нон грата Рогозина. По словам Додона, этим решением страна была вовлечена в беспрецедентный за последнюю четверть века дипломатический и геополитический конфликты.