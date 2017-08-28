Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Молдавии попросит РФ, ЕС и ОБСЕ помочь обеспечить безопасность в республике

Международная панорама
28 августа, 9:48 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

По словам Игоря Додона, особое внимание в обращении будет уделено проблеме приднестровского урегулирования

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 28 августа. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон направит обращение к президенту РФ Владимиру Путину, руководству Евросоюза и председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с просьбой оказать содействие в укреплении стабильности и безопасности в республике. В беседе с корреспондентом ТАСС глава Молдавии подчеркнул, что это необходимо в связи с "нарастанием напряженности геополитического характера в отношении республики с точки зрения противостояния Восток - Запад".

Интервью

Президент Молдавии Игорь Додон

Президент Молдавии: я никогда не отдам приказ воевать с Приднестровьем

Перейти в раздел Интервью

"Все эти обстоятельства заставляют меня подумать над обращением президенту России, руководству ЕС, и, возможно, к действующему председателю ОБСЕ с просьбой оказать совместное содействие в укреплении элементов стабильности и безопасности в Молдавии", - отметил Додон. По его словам, особое внимание в обращении будет уделено проблеме приднестровского урегулирования.

Глава Молдавии также сообщил, что поручил группе специалистов в сотрудничестве с международными экспертами разработать концепцию постоянного нейтралитета республики для ее последующего утверждения парламентом страны. Он подчеркнул, что этот документ должен стать "краеугольным камнем в долгосрочном обеспечении стабильности и безопасности в Молдавии, в обретении территориальной целостности и укреплении государственности страны".

"Мы должны послать четкий и недвусмысленный сигнал нашим соседям, Европе и всему миру о том, что Молдавия - миролюбивое государство, стремящееся занять достойное место в ряду современных демократических стран. Но мы не готовы и не хотим стать частью каких-то геополитических коалиций и участвовать в конфронтации одних стран против других. Нам такое навязчивое покровительство и такая геополитика не нужны, избавьте", - написал в воскресенье Додон на своей странице в Facebook.

Смотрите также

Кабинет Молдавии не отказался от намерения обсудить в ООН вывод российских военных

Додон высказался за сохранение миротворческой операции под эгидой РФ

Глава Молдавии осудил инициативы правительства о выводе миротворцев РФ из Приднестровья

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Додон, Игорь Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
2
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
Более 230 человек пострадали в Великобритании из-за облака газа
5
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
6
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
7
Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" прекращена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама