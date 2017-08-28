Президент Молдавии попросит РФ, ЕС и ОБСЕ помочь обеспечить безопасность в республике

КИШИНЕВ, 28 августа. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон направит обращение к президенту РФ Владимиру Путину, руководству Евросоюза и председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с просьбой оказать содействие в укреплении стабильности и безопасности в республике. В беседе с корреспондентом ТАСС глава Молдавии подчеркнул, что это необходимо в связи с "нарастанием напряженности геополитического характера в отношении республики с точки зрения противостояния Восток - Запад".

"Все эти обстоятельства заставляют меня подумать над обращением президенту России, руководству ЕС, и, возможно, к действующему председателю ОБСЕ с просьбой оказать совместное содействие в укреплении элементов стабильности и безопасности в Молдавии", - отметил Додон. По его словам, особое внимание в обращении будет уделено проблеме приднестровского урегулирования.

Глава Молдавии также сообщил, что поручил группе специалистов в сотрудничестве с международными экспертами разработать концепцию постоянного нейтралитета республики для ее последующего утверждения парламентом страны. Он подчеркнул, что этот документ должен стать "краеугольным камнем в долгосрочном обеспечении стабильности и безопасности в Молдавии, в обретении территориальной целостности и укреплении государственности страны".

"Мы должны послать четкий и недвусмысленный сигнал нашим соседям, Европе и всему миру о том, что Молдавия - миролюбивое государство, стремящееся занять достойное место в ряду современных демократических стран. Но мы не готовы и не хотим стать частью каких-то геополитических коалиций и участвовать в конфронтации одних стран против других. Нам такое навязчивое покровительство и такая геополитика не нужны, избавьте", - написал в воскресенье Додон на своей странице в Facebook.