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Глава парламента и премьер Молдавии не пришли на Высший совет безопасности

Международная панорама
29 августа, 11:03 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 29, августа. /ТАСС

Андриан Канду и Павел Филип не посетили созванный президентом страны ВСБ из-за нежелания обсуждать решение кабмина о признании вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата

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КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Глава парламента Молдавии Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип не пришли на созванный во вторник президентом Игорем Додоном Высший совет безопасности (ВСБ) из-за нежелания обсуждать решение кабинета министров республики о признании персоной нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

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Такое заявление было сделано Канду после заседания руководства контролирующей парламент Демократической партии Молдавии.

"Любая попытка опротестовать решение правительства об объявлении Рогозина персоной нон грата - это вызов <...> Было принято решение, что в сегодняшнем заседании ВСБ не будут участвовать ни парламент, ни правительство. Мы не бойкотируем ВСБ. Вернемся, когда на повестке будут вопросы национальной безопасности", - сказал Канду.

По его словам, решение по Рогозину находится "в компетенции правительства, а не президента или ВСБ". "Включение в повестку дня этого вопроса мы расцениваем как провокацию. Не хотим, чтобы ВСБ превращался в инструмент для геополитической конфронтации", - уточнил спикер парламента.

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