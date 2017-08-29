Глава парламента и премьер Молдавии не пришли на Высший совет безопасности

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КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Глава парламента Молдавии Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип не пришли на созванный во вторник президентом Игорем Додоном Высший совет безопасности (ВСБ) из-за нежелания обсуждать решение кабинета министров республики о признании персоной нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.
Такое заявление было сделано Канду после заседания руководства контролирующей парламент Демократической партии Молдавии.
"Любая попытка опротестовать решение правительства об объявлении Рогозина персоной нон грата - это вызов <...> Было принято решение, что в сегодняшнем заседании ВСБ не будут участвовать ни парламент, ни правительство. Мы не бойкотируем ВСБ. Вернемся, когда на повестке будут вопросы национальной безопасности", - сказал Канду.
По его словам, решение по Рогозину находится "в компетенции правительства, а не президента или ВСБ". "Включение в повестку дня этого вопроса мы расцениваем как провокацию. Не хотим, чтобы ВСБ превращался в инструмент для геополитической конфронтации", - уточнил спикер парламента.