Кабмин ФРГ поддержал идею отправки миротворцев ООН в Донбасс

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БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии выступило в поддержку российской инициативы отправить в Донбасс миротворцев ООН. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине заместитель представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
"Федеральное правительство принципиально приветствует, что Россия сделала предложение по миссии ООН", - сказала она, заметив, что для полной оценки нужно дождаться детальной информации о российском предложении.
В частности, по ее словам, было бы целесообразно дислоцировать "голубые каски" не просто вдоль линии соприкосновения, а на территории всего Донбасса.
Как сказал представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, "еще утечет много воды, и в ООН и в Европе", прежде чем может быть согласие по этому вопросу.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.