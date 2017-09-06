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Кабмин ФРГ поддержал идею отправки миротворцев ООН в Донбасс

Международная панорама
6 сентября, 14:20 дата обновления: 6 сентября, 14:44 UTC+3

Заместитель представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер считает, что было бы целесообразно дислоцировать "голубые каски" на территории всего Донбасса

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БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии выступило в поддержку российской инициативы отправить в Донбасс миротворцев ООН. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине заместитель представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Федеральное правительство принципиально приветствует, что Россия сделала предложение по миссии ООН", - сказала она, заметив, что для полной оценки нужно дождаться детальной информации о российском предложении.

В частности, по ее словам, было бы целесообразно дислоцировать "голубые каски" не просто вдоль линии соприкосновения, а на территории всего Донбасса.

Как сказал представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, "еще утечет много воды, и в ООН и в Европе", прежде чем может быть согласие по этому вопросу.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.

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