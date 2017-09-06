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Адвокат: Янукович не получал никаких документов по обвинению в конституционном перевороте

Международная панорама
6 сентября, 15:52 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, сентября. /ТАСС

В генпрокуратуре Украины ранее сообщили, что экс-президенту страны направлено подозрение "на известные адреса"

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КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Документы в связи с обвинением экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о конституционном перевороте на Украине 2010 года со стороны генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) ни защита бывшего главы государства, ни сам он не получали. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Януковича.

"Мы не получали никаких документов по этому делу", - заверил Сердюк.

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В то же время прокурор ГПУ Алексей Донской в среду на брифинге заявил, что "Януковичу мы направили подозрение на известные адреса".

6 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что генпрокуратура Украины расследует дело о конституционном перевороте 2010 года, обвинение по которому предъявлено экс-президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу. Луценко уточнил, что речь идет о перевороте, "который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства". Внесение изменений в конституцию, по мнению следствия, было незаконным.

В 2010 году конституционный суд Украины возвратил страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий. Решение суда, по сути, ввело в действие конституцию 1996 года, когда страной руководил Леонид Кучма.

После госпереворота на Украине в 2014 году против Януковича было выдвинуто несколько обвинений. Одно из дел - о госизмене - уже находится на рассмотрении в суде.

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Персоны
Кучма, Леонид Данилович Луценко, Юрий Витальевич Янукович, Виктор Федорович
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