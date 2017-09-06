Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Де Мистура: деэскалация является приоритетной задачей в Сирии

Международная панорама
6 сентября, 15:56 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 6, сентября. /ТАСС

По мнению спецпосланника генсека ООН по Сирии, "окончательная победа" над террористами в Дейр-эз-Зоре произойдет в "ближайшие часы", а в Ракке - "в течение ближайших дней"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 6 сентября. /ТАСС/. Деэскалация и общенациональное прекращение огня являются сейчас приоритетными задачами в Сирии, но достичь устойчивого мира можно только посредством политического процесса. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Смотрите также

Соглашение США и РФ о деэскалации на юго-западе Сирии: надежда на перемирие во всей стране

Военные успехи в борьбе с террористическими организациями, в частности, с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), отметил он, "приближают момент истины" для Сирии. Де Мистура в этой связи выразил уверенность, что окончательная победа над ИГ близ Дейр-эз-Зора неизбежна и, видимо, будет достигнута "в ближайшие часы", а Ракка будет освобождена "в течение ближайших дней или недель".

"Приоритетом является деэскалация", - подчеркнул спецпосланник, обратив внимание, что этот процесс идет довольно успешно. В этой связи он отметил важную роль астанинских переговоров, подтвердив свое участие в намеченной на будущую неделю очередной встрече в столице Казахстана. Второй задачей, по его словам, должно стать достижение "общенационального прекращения огня" в САР, но того, чтобы "сделать его устойчивым, необходим политический процесс". В этой связи эмиссар ООН призвал правительство и оппозицию не упустить открывающуюся возможность для урегулирования, так как в противном случае в стране может возникнуть новая группировка ИГ, развернется "партизанская война слабой интенсивности", и будет отсутствовать "интерес к реконструкции Сирии".

Де Мистура подтвердил высказанные ранее планы созыва следующего, восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве в октябре. Дискуссии, пояснил он, будут вестись на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Речь пойдет о "конституционной реформе и политическом разделении власти в какой-то форме, что могло бы привести к вызывающим доверие выборам при мониторинге со стороны ООН", заключил спецпосланник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Борьба с "Исламским государством"
Персоны
Де Мистура, Стаффан
Страны
Сирия Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев освободил Александра Фролова от должности главы Росгидромета
2
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
3
Кабмин ФРГ выступил против переговоров с ДНР и ЛНР о судьбе миссии ООН
4
Эксперты зафиксировали атаки на банковские карты MasterCard
5
Более 500 судов прошли под аркой Крымского моста в Керченском проливе после ее установки
6
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
7
В Забайкалье с рельсов сошли несколько платформ с военной техникой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама