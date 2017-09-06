Де Мистура: деэскалация является приоритетной задачей в Сирии

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ЖЕНЕВА, 6 сентября. /ТАСС/. Деэскалация и общенациональное прекращение огня являются сейчас приоритетными задачами в Сирии, но достичь устойчивого мира можно только посредством политического процесса. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Военные успехи в борьбе с террористическими организациями, в частности, с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), отметил он, "приближают момент истины" для Сирии. Де Мистура в этой связи выразил уверенность, что окончательная победа над ИГ близ Дейр-эз-Зора неизбежна и, видимо, будет достигнута "в ближайшие часы", а Ракка будет освобождена "в течение ближайших дней или недель".
"Приоритетом является деэскалация", - подчеркнул спецпосланник, обратив внимание, что этот процесс идет довольно успешно. В этой связи он отметил важную роль астанинских переговоров, подтвердив свое участие в намеченной на будущую неделю очередной встрече в столице Казахстана. Второй задачей, по его словам, должно стать достижение "общенационального прекращения огня" в САР, но того, чтобы "сделать его устойчивым, необходим политический процесс". В этой связи эмиссар ООН призвал правительство и оппозицию не упустить открывающуюся возможность для урегулирования, так как в противном случае в стране может возникнуть новая группировка ИГ, развернется "партизанская война слабой интенсивности", и будет отсутствовать "интерес к реконструкции Сирии".
Де Мистура подтвердил высказанные ранее планы созыва следующего, восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве в октябре. Дискуссии, пояснил он, будут вестись на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Речь пойдет о "конституционной реформе и политическом разделении власти в какой-то форме, что могло бы привести к вызывающим доверие выборам при мониторинге со стороны ООН", заключил спецпосланник.