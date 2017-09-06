В Черногории оппозиция обвинила власти страны в срежиссированной попытке госпереворота

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БЕЛГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Попытка государственного переворота в Черногории 16 октября 2016 года была срежиссирована органами власти для победы на выборах. Об этом в среду заявил функционер оппозиционной коалиции "Демократический фронт" Славен Радунович.
По его словам, для осуществления "переворота" было выдано 45 единиц автоматического оружия и несколько ящиков патронов, причем все это снаряжение хранилось в доме, который находится в собственности высокого чина черногорской полиции Синиши Стойковича. "Это еще одно доказательство, которое говорит в пользу тезиса, что афера носила искусственный характер. Из-за своей неуклюжести авторы аферы "Государственный переворот" несколько раз меняли сценарий, как на съемках плохого фильма", - цитирует заявление Радуновича портал "Спрске новине".
"Надеюсь, что этих доказательств будет достаточно, чтобы возбудить дело против главного прокурора Черногории Миливое Катнича, гособвинителя Саши Чадженовича и свидетеля защиты Саши Синджелича, как и всех остальных, кто пытался нас подставить", - заявил оппозиционер.
По делу о попытке госпереворота проходят лидеры Демократического фронта Андрия Мандич и Милан Кнежевич, водитель Мандича Михаило Чадженович, двое российских граждан Эдуард Шишмаков и Владимир Широков, а также девять граждан Сербии. В день парламентских выборов в Черногории 16 октября было арестовано 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке терактов.