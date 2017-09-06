В Пентагоне продолжают считать РФ и КНР ключевыми вызовами

Терентьев: сборная России может получить представительный состав на Паралимпиаду-2018Спорт 6 сентября, 19:48
Крамник и Инаркиев победили в первых партиях второго круга Кубка мира по шахматамСпорт 6 сентября, 19:44
Мутко: решение МПК позволит российским паралимпийцам завоевать лицензии на Игры-2018Спорт 6 сентября, 19:39
Нейтральный статус: российским паралимпийцам дали шанс отобраться на Игры-2018Спорт 6 сентября, 19:19
Австриец Денифль выиграл 17-й этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 6 сентября, 19:04
Шекспировский театр "Глобус" достигнет гендерного и расового балансаСоциальная ответственность 6 сентября, 19:00
В Северной Осетии нейтрализованы трое боевиковПроисшествия 6 сентября, 18:53
Россия поставила в Белоруссию шесть вертолетов Ми-8 и батарею "Тор-М2"Международная панорама 6 сентября, 18:51
Госдеп не комментирует информацию о том, что Тиллерсон может уйти со своего постаМеждународная панорама 6 сентября, 18:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пентагон продолжает считать Россию и Китай ключевыми вызовами для американских вооруженных сил. Такую позицию изложил в среду первый заместитель помощника министра обороны США по делам Европы и НАТО Томас Гофус на проводимой Пентагоном в Вашингтоне конференции "Совместная оборона - 2017".
"Мы сталкиваемся со значительными изменениями на мировом уровне. В число ключевых вызовов входят страны, которые выбрали путь наших стратегических конкурентов, как, например, Россия и Китай; другие поддерживают террористические группировки, как Иран; нарушают договор о нераспространении [ядерного оружия], как, например, Северная Корея; а также продолжающаяся угроза, которую представляют "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ - прим. ТАСС), - отметил он.
В приветственном слове к участникам конференции вице-президент США Майкл Пенс выразил мнение, что "мир стал более опасным местом с тех пор, как идеи коммунизма потерпели крах". "Российские агрессоры хотят дестабилизировать Восточную Европу и увеличить свое влияние в Центральной Азии", - утверждал он. "Террористические группировки сосредоточились на убийствах жителей стран Запада. Это серьезные, растущие и требующие значительных мер реагирования угрозы", - говорится в распространенном в среду заявлении вице-президента.
Один из участников конференции, входящий в состав руководства Пентагона, согласился на условиях конфиденциальности прокомментировать корреспонденту ТАСС американо-российское сотрудничество в военной сфере в нынешней ситуации. По его словам, Вашингтон и Москва "продолжают взаимодействовать по открытой линии деконфликтации" по Сирии. Других примеров чиновник приводить не стал. Он также отметил, что США "продолжают сотрудничество в военной сфере с Украиной".