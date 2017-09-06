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В Пентагоне продолжают считать РФ и КНР ключевыми вызовами

Международная панорама
6 сентября, 18:24 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

По мнению вице-президента США Майкла Пенса, Москва хочет "дестабилизировать Восточную Европу и увеличить свое влияние в Центральной Азии"

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© AP Photo/Charles Dharapak

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пентагон продолжает считать Россию и Китай ключевыми вызовами для американских вооруженных сил. Такую позицию изложил в среду первый заместитель помощника министра обороны США по делам Европы и НАТО Томас Гофус на проводимой Пентагоном в Вашингтоне конференции "Совместная оборона - 2017".

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"Мы сталкиваемся со значительными изменениями на мировом уровне. В число ключевых вызовов входят страны, которые выбрали путь наших стратегических конкурентов, как, например, Россия и Китай; другие поддерживают террористические группировки, как Иран; нарушают договор о нераспространении [ядерного оружия], как, например, Северная Корея; а также продолжающаяся угроза, которую представляют "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ - прим. ТАСС), - отметил он.

В приветственном слове к участникам конференции вице-президент США Майкл Пенс выразил мнение, что "мир стал более опасным местом с тех пор, как идеи коммунизма потерпели крах". "Российские агрессоры хотят дестабилизировать Восточную Европу и увеличить свое влияние в Центральной Азии", - утверждал он. "Террористические группировки сосредоточились на убийствах жителей стран Запада. Это серьезные, растущие и требующие значительных мер реагирования угрозы", - говорится в распространенном в среду заявлении вице-президента.

Один из участников конференции, входящий в состав руководства Пентагона, согласился на условиях конфиденциальности прокомментировать корреспонденту ТАСС американо-российское сотрудничество в военной сфере в нынешней ситуации. По его словам, Вашингтон и Москва "продолжают взаимодействовать по открытой линии деконфликтации" по Сирии. Других примеров чиновник приводить не стал. Он также отметил, что США "продолжают сотрудничество в военной сфере с Украиной".

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Персоны
Пенс, Майкл (Майк)
Темы
Кризис в Сирии
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