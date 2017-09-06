Трамп и Си Цзиньпин условились усилить взаимодействие по ситуации на Корейском полуострове

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ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились укрепить взаимодействие между странами и прикладывать дальнейшие усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном в среду по итогам телефонного разговора лидеров.
Беседа политиков касалась последнего по времени ядерного испытания КНДР, осуществленного 3 сентября. "Лидеры осудили провокационные и дестабилизирующие действия и обратили внимание на то, что Северная Корея придерживается курса, который угрожает всему миру, и это не в интересах самого [Пхеньяна]", - говорится в документе.
Белый дом сообщил, что Трамп и Си Цзиньпин "привержены укреплению взаимодействия и намерены предпринимать дальнейшие действия для достижения цели, которая заключается в денуклеаризации Корейского полуострова".
КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. 3 сентября Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с Пхеньяном.