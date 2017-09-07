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USA Today: лоббисты и бизнесмены получают доступ к Трампу через его гольф-клубы

Международная панорама
7 сентября, 2:39 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, сентября. /ТАСС

Как отмечает издание, состоятельные лица, стремящиеся добиться чего-то от правительства, впервые в истории США получили доступ к президенту в результате выплат, обогащающих лично его

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ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Лоббисты и главы компаний, добивающиеся правительственных контрактов, нашли способ получить прямой доступ к президенту Дональду Трампу через его гольф-клубы. К такому выводу пришла газета USA Today, репортеры которой провели специальное расследование, пытаясь выяснить, кто играет вместе с Трампом в гольф.

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Трамп владеет гольф-клубами в США и других странах, отмечает газета, но чаще всего его можно увидеть в районе города Палм-Бич (штат Флорида), Бедминстер (штат Нью-Джерси) и в пригороде Вашингтона (штат Вирджиния). Он там провел в общей сложности 58 дней из почти 230 с того момента, как возглавил Белый дом.

"Среди членов этих трех гольф-клубов, - продолжает издание, - насчитается по меньшей мере 50 президентов компаний, имеющих контракты с федеральным правительством, и 21 лоббист или представитель торговых организаций. Две трети из них играли в гольф в один из дней, когда там находился и Трамп". В статье, в частности, упоминаются "лоббист, отстаивающий интересы правительства Южной Кореи, юрист, помогающий Саудовской Аравии отбиться от судебных исков, связанных с терактами, совершенными в США 11 сентября 2001 года, руководитель ассоциации, представляющей производителей пестицидов и пытающейся убедить администрацию Трампа не запрещать использование ядохимикатов".

"Члены гольф-клубов Трампа платят вступительный взнос, который может превышать $100 тыс., и дополнительно еще тысячи долларов в качестве ежегодных взносов, - подчеркивает газета. - Доход принадлежащих Трампу только в США клубов составил в 2015 и 2016 году примерно $600 млн".

Как замечает издание, "впервые в истории США состоятельные лица, стремящиеся добиться чего-то от правительства, получили прямой и конфиденциальный доступ к президенту в результате денежных выплат, обогащающих лично его".

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